Bestuurder valt in slaap en komt met pick-up in bosjes langs Afobakaweg terecht

De bestuurder van deze pick-up is vanmorgen in slaap gevallen achter het stuur, toen hij over de Afobakaweg in Suriname reed. Hij raakte hierdoor van de weg en kwam terecht in de bosjes.

De man reed rond 09.45u over de weg richting Paranam, toen het nabij mast 6 mis ging. Hij verklaarde zelf dat hij in slaap was gevallen. Het voertuig ging naar de rechterkant van de weg waar hij eerst een billboard van Telesur kapot reed.

Vervolgens eindigde de pick-up in de bosjes. De man zat alleen in het voertuig en is met de schrik vrijgekomen. De schade aan het voertuig is aanzienlijk.

Een sleepwagen die werd ingeschakeld kon het voertuig niet uit het bos trekken. Een voorbijganger met een truck heeft assistentie verleend om de pick-up eruit te halen. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.