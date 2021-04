39-jarige vrouw overleden na cosmetische operatie in Turkije

De 39-jarige Sharida Tuinfort uit het Nederlandse Rockanje, is in februari overleden na een cosmetische operatie in Turkije. De alleenstaande moeder van drie kinderen, kreeg op woensdag 24 februari in Istanbul de ingreep. Drie dagen later kwam ze te overlijden.

Volgens de familie was Sharida een knappe vrouw, maar wilde toch wat aan haar buik laten doen. Dat zou vooral door vriendinnen zijn aangepraat, zeggen ze tegen het Algemeen Dagblad. Dus ging ze naar Turkije waar de behandeling goedkoper is dan in Nederland.

Tuinfort liet volgens de krant voor 8.000 euro een buikwandcorrectie (een tummy tuck) uitvoeren. Tegelijk wordt er liposuctie uitgevoerd op haar buik, middel, armen, rug, nek en dijen. Een deel van het verwijderde vet wordt in haar billen gespoten: een Brazilian butt lift.

Na een operatie van 6 uur had ze veel pijn en drie dagen later overleed ze op de intensive care van het Turkse ziekenhuis. In de overlijdensverklaring staat dat ze is overleden door een longembolie: een bloedprop die een ader in de longen blokkeert. De familie is woedend op de arts.

Sharida is niet de enige; voor drie andere vrouwen die naar Istanbul gingen om mooier én gezonder te worden, eindigden de operaties in een drama. Ze werden doodziek na hun cosmetische operaties door dezelfde arts, schrijft de krant vandaag.