Op woensdag 7 april 2021 is de verdachte O.L. (23) door de politie van bureau Friendship (Coronie) aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en mishandeling van een vrouw.

De vrouw in kwestie is zijn zus R.J. die aangifte deed tegen haar broer. Wat de aanleiding is voor het gedrag van haar broer is niet bekend.

Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname, is O.L. hangende het onderzoek in verzekering gesteld.