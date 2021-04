Voor het eerst Nederlandse minister van Defensie op werkbezoek in Suriname

Voor het eerst in de geschiedenis is een Nederlandse minister van Defensie op werkbezoek in Suriname. Minister Ank Bijleveld-Schouten is van 7 tot en met 10 april op uitnodiging van de Surinaamse defensieminister Mathoera op werkbezoek in Suriname. Bijleveld is gisteren aangekomen op Zanderij.

Dit werkbezoek is een follow-up van gesprekken tijdens het hoog ambtelijk overleg afgelopen november 2020 in Suriname en ook van de bespreking tussen Bijleveld en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gedurende hun werkoverleg in Nederland.

Partneren met de Nederlandse Defensie Instituten is vooral strategisch om de Nederlandse taal. Het vergemakkelijkt de uitwisselingsprogramma’s en het certificeringsproces van de Surinaamse docenten op de militaire academie. In het verleden hebben Nederlandse militairen ook al in de Surinaamse bossen getraind, de zogenaamde jungle trainingen. De voortzetting hiervan zal wederom besproken worden.

Eerder, in oktober 2007 kreeg Suriname bezoek van de Amerikaanse Defensieminister Robert Gates, waarna in april 2008 de Braziliaanse Defensieminister Nelson Jobim naar Suriname kwam. In 2018 is wederom een Braziliaanse Defensieminister hier op bezoek geweest.