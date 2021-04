Man (27) aangehouden voor mishandeling en bedreiging buitenechtelijke vrouw (29)

De Surinaamse politie heeft een 27-jarige man aangehouden voor mishandeling en bedreiging van zijn buitenechtelijke vrouw. De verdachte F.A. is op zaterdag 3 april door de politie van het bureau Corantijnpolder aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

De 29-jarige aangeefster R.S. deed op zondag 14 februari de eerste aangifte van mishandeling tegen de verdachte, Ondanks zij vaker haar beklag tegen F.A. had gedaan, wenste zij echter geen strafrechtelijke vervolging tegen hem, maar dat hij ernstig door de politie werd aangesproken.

De jonge vrouw werd op woensdag 31 maart wederom mishandeld door F.A. en stapte daarna weer naar de politie. Bij die gelegenheid verklaarde zij dat ze twee kinderen heeft met de verdachte en dat hij vaker bij haar thuis komt om geld te brengen voor de kinderen.

Toen hij op 31 maart geld voor de kinderen had gebracht, wendde hij zich weer tot haar en wilde het geld terug hebben. Hij beschuldigde haar ook dat ze een andere man zou hebben en bedreigde haar, waardoor dit uitmondde in een handgemeen. De aangeefster heeft hierbij slagen in het gelaat en op haar hoofd moeten incasseren.

De verdachte F.A. werd direct opgespoord en op zijn woonadres te Corantijnpolder aangehouden. Hij ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd en gaf aan dat hij het slachtoffer slechts heeft gestoten.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is F.A. in verzekering gesteld. De afdeling Huiselijk Geweld van Regio West is belast met het verder onderzoek meldt de politie.