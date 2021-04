Dronken Nederlander (67) rijdt twee auto’s en schutting aan

Een 67-jarige Nederlander heeft woensdagmiddag een aanrijding veroorzaakt aan de Kasabaholoweg waarbij hij twee voertuigen en een schutting heeft aangereden. Hij is vandaag na verhoor door de politie in Suriname heengezonden.

Uit het onderzoek blijkt dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij is in het bezit van een Nederlands rijbewijs en rijtoestemmingsbewijs. De politie heeft beide documenten ingevorderd.

De Nederlander reed over de Kasabaholoweg en verloor de controle over het stuur. Hij kwam in botsing met een wagen die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Beide voertuigen zijn daarbij zwaar beschadigd. Na die botsing kwam de 67-jarige in botsing met een tweede tegenligger. Die wagen waarvan de bestuurder na de aanrijding is weggereden, heeft vermoedelijk geen grote schade.

Vernomen wordt dat de Nederlander na de aanrijding wilde doorrijden, maar het gelukte hem niet. Hij ramde een schutting en kwam daar tot stilstand. De Surinaamse politie heeft de wagen van de Nederlander in beslag genomen voor herkeuring. Niemand raakte gewond bij deze aanrijding.