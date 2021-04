Brazilianen ontdekken drugs in privévliegtuig met bestemming Suriname

De Braziliaanse federale politie heeft op de luchthaven van Belém twee personen gearresteerd. Ze zouden met een privévliegtuig naar Suriname reizen met flessen cosmetica, waarin verdovende middelen waren verstopt.

Het privévliegtuig dat op weg was naar Suriname, werd op de binnenplaats van de luchthaven van Belém gespot met een doos die niet was aangegeven bij de douane.

Een team van de federale politie is ter plaatse afgereisd om een ​​inspectie uit te voeren van het vliegtuig en de aangetroffen cosmetica. Daarbij werd geconcludeerd dat het ging om verdovende middelen.

Twee bemanningsleden van het vliegtuig werden ter plekke gearresteerd. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een internationale drugsbende. Of het gaat om Surinaamse personen is niet bekend.

Er is nog weinig bekend over het vliegtuig, dat in beslag is genomen. Oud DSB directeur Hans Moison beweerd op LinkedIn dat het vliegtuig door insiders is herkend als een toestel van Ramon Abrahams, oud-strijdmakker van Desi Bouterse:

De cosmetica met verdovende middelen.