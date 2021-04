Afgelopen 24 uur 16 nieuwe coronabesmettingen na 208 keer testen

Afgelopen 24 uur zijn er in Suriname 16 nieuwe coronabesmettingen genoteerd na 208 keer testen. Ook zijn er 3 patiënten genezen verklaard. Dat blijkt woensdagavond 7 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In de ziekenhuizen worden nu 20 personen verpleegd. 4 patiënten worden verpleegd op de intensive care unit. 47 personen zijn in isolatie. In totaal heeft het gevreesde virus tot nu toe het leven gekost aan 178 personen in Suriname.

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4. Ook is duidelijk geworden dat de Braziliaanse variant van het virus al langer in ons land circuleert.

De lockdown in Suriname is daarom vanaf donderdag 8 april weer aangescherpt.