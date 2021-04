Verdachte op dag van invrijheidstelling weer aangehouden na mishandeling celgenoot

Een 40-jarige man, die eerder in verzekering was gesteld voor poging tot diefstal middels braak, is op de dag dat hij vrij zou komen wederom aangehouden door de politie. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De man J.R. ook wel bekend als ‘Dogla’, heeft een mede arrestant M.J. die op dezelfde dag vrij zou komen, zwaar mishandeld.

Bij zijn wederaanhouding heeft de verdachte verklaard dat hij voor M.J. in het cellenhuis was ingesloten en de cellen baas was. Zijn celgenoot M.J. weigerde om de opdracht van hem uit te voeren en bedreigde hem met de dood. Hierdoor raakten de twee in een handgemeen en liep M.J. een bloedend oog op.

De gewonde arrestant moest voor medische behandeling worden afgevoerd naar het Ziekenhuis. Na medisch te zijn behandeld is M.J. in vrijheid gesteld, terwijl J.R. wederom is aangehouden door de politie van het bureau Waldeck (Nickerie). Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld meldt de politie.