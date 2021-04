Mannen in Toyota Voxy knalden met hoge snelheid tegen achterkant truck

De Surinaamse politie heeft dinsdagavond de personalia van de twee mannen, die in de avond van maandag 5 april na een aanrijding op de Oost-Westverbinding kwamen te overlijden, vrijgegeven. Het gaat om de 29-jarige bestuurder Rosario Thalia en zijn bijrijder Namko Djemesi. Ze reden in een Toyota Voxy en knalden met hoge snelheid tegen de achterkant van deze truck (foto), meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Richelieu kreeg omstreeks 21.39 uur een melding van een aanrijding tussen twee voertuigen op bovengenoemde weg en deden de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren een vrachtwagen met oplegger en een Toyota Voxy die op zijn zij op de rechter berm was gekanteld aan.

De bestuurder van de Toyota Voxy, zat bekneld in het busje, terwijl zijn bijrijder ongeveer 1 meter verder lag. Rosario en zijn bijrijder vertoonden geen levensteken meer. Een arts die ter plaatse kwam stelde de dood van de twee verkeersslachtoffers vast. De 35-jarige vrachtwagen chauffeur A.V. kwam met de schrik vrij.

Onderzoek wees uit dat beide bestuurders kort voor de aanrijding in dezelfde richting over de Oost-West verbinding reden. Zij kwamen vanuit de richting van Stolkertsijver gaande in die van Tamanredjo. Ter hoogte van plantage de Hulp, ramde Rosario die vermoedelijk met een vrij hoge snelheid reed door tot nog toe onbekende reden de achterzijde van de vrachtwagen. Hij probeerde daarbij uit te wijken, maar kwam tegen de laadbak van de DAF-truck aan.

Door de slag sneed een deel van de linkerzijde van de Toyota Voxy af en bleef midden op het wegdek achter. Het ander deel van het voertuig slipte van de weg, kantelde om en belandde op zijn zij op de rechterberm. De bijrijder Djemesi moet hierbij uit het voertuig zijn geslingerd met voor hem en Rosario het noodlottig gevolg.

Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De vrachtwagen chauffeur bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Beide ontzielde lichamen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen, terwijl de voertuigen aan een herkeuring zullen worden onderworpen meldt de politie.