Bestuurder busje rijdt motoragent aan en rijdt door

Een bestuurder van een busje heeft woensdagochtend rond 02.00 uur een agent die op een motorfiets was aangereden en is daarna doorgereden.

De motorfietser reed over de Indira Gandhiweg komende vanuit de richting van Lelydorp en gaande in die van Latour. Het busje kwam vanuit de tegenovergestelde richting en wilde afslaan in de Nieuw Zorgweg. De bestuurder doorkruiste de weg van de agent met als gevolg een aanrijding.

De motoragent van Suriname kwam te vallen en liep letsels op. Zijn collega’s kwamen ter plaatse en boden hem hulp aan. Hij werd met de politiewagen gebracht naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek om de doorrijder te achterhalen.