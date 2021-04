Autobestuurder aangehouden voor opzettelijk inrijden op ‘bemoeiende’ bezorger

Een autobestuurder is aangehouden omdat hij opzettelijk zou hebben ingereden op een bezorger op een bromfiets in Suriname. Hij is maandag in verzekering gesteld voor poging tot doodslag en zware mishandeling.

Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat hij reed over de Hernhutterstraat. Toen hij bij het rijwielpad aan de Mr Jagernath Lachmonstraat kwam, merkte hij dat enkele collega’s van hem die ook op de bromfiets waren, daar waren gestopt. Hij wist niet wat er gaande was en stopte ook.

Volgens de bromfietser kwam kort daarna de bestuurder van een terreinwagen met hoge snelheid op hem aangereden. Hij kwam toen te vallen. Hij liep verwondingen aan zijn schouder, armen en benen op. Zijn bromfiets is daarbij totaal beschadigd. De autobestuurder reed na het aanrijden van de bromfietser weg.

De bromfietser vermoedt dat er een ruzie gaande was tussen zijn collega’s en de bestuurder van de terreinwagen, maar hij weet niet wat daar precies was gebeurd. Hij weet niet waarom de autobestuurder hem heeft aangereden. De aanrijding had zondag rond 23.15 uur plaatsgevonden. De automobilist meldde zich maandag rond 01.15 uur aan.

De autobestuurder verklaart echter dat hij enkele bezorgers op de bromfiets zag die vanuit de Hernhutterstraat kwamen. Toen hij hen passeerde, hoorde hij een klap. Daarom dacht hij een van de bromfietsers te hebben aangereden. Toen hij terugging, kwam een van de mannen met een eind hout op hem af. Hij werd geslagen aan het hoofd. Daarbij sloeg de persoon met het eind hout tegen de auto.

Naar zeggen van de autobestuurder rende hij nadien naar de man maar die rende weg. Daarna kwam een andere persoon die uitlatingen deed waarvan de autobestuurder was geschrokken. Hij stapte in zijn wagen en keerde die. Daarbij reed hij een van de bromfietsers aan. Hij stopte echter niet, maar reed weg om zich na behandeling van het letsel aan zijn voorhoofd aan te melden bij de politie.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld.