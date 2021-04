1 coronadode en 10 nieuwe besmettingen; woensdag persconferentie

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer een persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal mensen dat in het land is overleden aan COVID-19, sinds de start van de pandemie ruim een jaar geleden, komt daarmee op 178.

Uit de cijfers van dinsdag blijkt verder dat er 10 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na in totaal 81 keer testen. Dinsdag werd ook bekend dat de Braziliaanse, Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant voorkomen in Suriname.

Er is sprake van een zeer zorgelijke situatie, meldde het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, zal de overheid de COVID-19-maatregelen binnenkort verscherpen.

Woensdag is er na lange tijd weer een COVID-19 persconferentie in de Congreshal. Naar verwachting zal er verder over de maatregelen worden gesproken.