‘Inschattingsfout’ automobilist leidt tot aanrijding door bus

Op de kruising van de Drambrandersgracht en de Pengelstraat in Suriname, heeft zich vanmorgen een aanrijding voorgedaan tussen een personenvoertuig en een bus. Een mede-inzittende van de auto klaagde van pijn en werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Volgens de bestuurder van de personenauto reed hij over de Drambrandersgracht en wilde hij de Pengelstraat oversteken, om zijn weg te vervolgen. De automobilist zou een ‘inschattingsfout’ hebben gemaakt ten aanzien van de aankomende bus die over de Pengelstraat reed.

De buschauffeur moest krachtig remmen om erger te voorkomen, maar kwam toch in botsing met de personenauto. De materiƫle schade aan de personenauto (foto) is aanzienlijk. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.