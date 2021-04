Brandend matras in slaapkamer; buren weten erger te voorkomen

In een slaapkamer van deze woning aan de Debipersadweg in Suriname, is vanmorgen brand uitgebroken. De melding woningbrand kwam om 12.58u binnen en werd doorgespeeld aan de brandweerpost te Kwatta.

De Surinaamse brandweer rukte direct uit en was om 13.07 op het adres. Bij aankomst bleek het te gaan om een geheel in steen opgetrokken hoogbouw woning. In een van de kamers stond een matras in brand.

Het huis wordt bewoond door moeder, vader en vier kinderen. Ten tijde van de brand was een van de dochters thuis en aan het studeren. Ze nam plotseling een brandgeur waar en nam poolshoogte. De dochter ontdekte dat er in de slaapkamer van de moeder een matras in brand stond.

De buren alarmeerden het Command Center en met hulp van de buurtbewoners is erger kunnen voorkomen. Het bed en matras zijn volledig afgebrand. Het plafond en raam hebben schroei- en waterschade opgelopen

De woning is wel verzekerd tegen brand en ook aangesloten op het electriciteitsnetwerk. De brandweer heeft nablussingswerkzaamheden verricht. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De politie van Leiding is bezig met het onderzoek.