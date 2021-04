Bestuurder wijkt uit om aanrijding te voorkomen en belandt in goot

Deze personenauto is vanmiddag rond 12.15 uur in de goot beland op de hoek van de Welgedacht C- en Mawakaboweg in Suriname. Naar zeggen van de bestuurder is het ongeval gebeurd nadat hij uitweek om een aanrijding te voorkomen met een roekeloze mede weggebruiker.

De benadeelde reed over de Mawakaboweg en de veroorzaker over de Welgedacht C-weg. Op de hoek verleende de veroorzaker geen voorrang aan de aankomende auto die over de Mawakaboweg reed en stak de weg haastig over.

De benadeelde week uit om een aanrijding te voorkomen met voor hem het noodlottig gevolg. Bij het uitwijken ramde hij eerst verkeersbord en belandde daarna in de goot. De veroorzaker is doorgereden.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.