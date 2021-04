Twaalf personen aangevallen door Braziliaanse bijen bij dijk Nieuw Amsterdam

Een groep van twaalf personen is zondag aangevallen door Braziliaanse bijen bij de dijk te Nieuw Amsterdam. Olton Pinas, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname, zegt dat tot de slachtoffers een vierjarig kind behoort dat nogal ernstig aan toe is.

 

De brandweer van post Nieuw Amsterdam was bezig te sporten. Tijdens het sporten hoorden zij een gegil en hulpgeroep van enkele mensen die bezig waren te ontspannen bij de dijk te Nieuw Amsterdam. Er werd muziek afgespeeld.

De brandweerlieden namen een kijkje en zagen dat de groep werd aangevallen door Braziliaanse bijen. De bijen bevonden zich bij de dijk van Nieuw Amsterdam en zijn waarschijnlijk gestoord door de muziek.

De mensen zijn per eigen gelegenheid onder begeleiding van een agent van de motorbrigade begeleid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De brandweer probeerde de bijen te lokaliseren, maar het gelukte haar in het donker niet. Zij zal maandag het werk voortzetten.