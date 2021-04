Dit is Levi Stanford, van beroep taxichauffeur. De dertiger is al bijna 3 weken vermist in Suriname. De familie looft een beloning van 10.000 SRD uit voor de persoon die hun geliefd familielid helpt vinden.

Levi die rijdt in een Nissan Tiida met het kenteken PD 80-72 is op 16 maart 2021 voor het laatst gezien. Die dag reed hij taxi en was hij te vinden nabij de standplaats bij service station Man A Hing aan de Maagdenstraat zegt, een familielid aan de redactie van Waterkant.Net.

Daarna is er niets meer van hem vernomen. Ook het voertuig is spoorloos. Afgelopen week heeft de familie aangifte van vermissing gedaan bij de Surinaamse politie. Zij vraagt het publiek ook om uit te kijken naar de vermiste Levi en eventuele informatie door te geven via 08805961 / 7182665.