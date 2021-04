10 nieuwe COVID-19 gevallen na 73 keer testen

In Suriname is op Eerste Paasdag in totaal 73 keer getest op het gevreesde coronavirus. Hieruit zijn 10 mensen positief bevonden. Dat blijkt zondagavond 4 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 32 mensen, die positief zijn bevonden, in isolatie zijn geplaatst. In het ziekenhuis liggen er 17 personen en in de ICU 5. Het afgelopen etmaal zijn 8 mensen genezen verklaard.

Het reproductiegetal oftewel het aantal mensen dat met COVID-19 besmet wordt door één besmettelijke persoon, is de afgelopen dagen ook flink gestegen in Suriname:

De cijfers van zondag 4 april: