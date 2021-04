Twee verdachten aangehouden voor jagen op beschermde rode ibissen

Afgelopen donderdag hebben leden van de Dienst ’s Lands Bosbeheer de verdachten H.A. en D.P. ter zake overtreding van de jachtwet c.q. wet economische delicten in het Bigi Pan gebied aangehouden. De twee verdachten hadden twee Rode Ibissen, een beschermde vogelsoort in Suriname, in hun bezit.

Bij het benaderen van de boot waarin H.A. en D.P. zaten, zagen de LBB-ers dat er een zak met inhoud uit hun boot in het water werd gegooid. Bij controle bleek dat de zak twee gevelde rode ibissen bevatte. Beide verdachten ontkenden de vogels te hebben doodgeschoten.

De twee vogels, 2 jachtgeweren en 103 hagelpatronen, die de twee verdachten in hun bezit hadden, alsook de houten boot en buitenboordmotor zijn in beslag genomen. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de politie van Paradise.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hebben de twee verdachten een boete van SRD 14.000 betaald.