Stijging nieuwe COVID-19 gevallen afgelopen 24 uur

Het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen in Suriname is in de afgelopen 24 uur flink gestegen. Dat blijkt uit de update van de dagelijkse cijfers zaterdagavond. Vrijdag was er nog sprake van 7 nieuwe gevallen na 116 testen (6%). Zaterdag is dat percentage gestegen naar 23,5% namelijk 16 nieuwe gevallen na 68 keer testen.

Het aantal personen in het ziekenhuis is ook iets gestegen ten opzichte van vorige week. Vorige week vrijdag lagen er 10 personen in het ziekenhuis en momenteel zijn dat er 14. Ook het aantal personen in de ICU is gestegen van 2 naar 5.

Vooralsnog is dat geen reden tot bezorgdheid, maar de overheid zal de situatie nauwlettend moeten volgen. In diverse landen waaronder Brazilië en Curaçao is de situatie namelijk al enige tijd ernstig. Ook in buurland Frans-Guyana is sprake van een stijging. Op 1 april waren daar 210 nieuwe gevallen en 4 doden.