Commissaris van politie Orlando Changoer overleden

Commissaris van politie Orlando Changoer (59) is zondagochtend overleden in het ’s Lands Hospitaal. Hij heeft binnen het politiekorps van Suriname diverse functies bekleed en als laatst was dat directeur Beleidsvoering en Beheer.



Changoer werd ziek nadat een wond niet genas. Uiteindelijk werd hij opgenomen in de intensive care waar hij in de ochtenduren is overleden.

Hij zou dit jaar nog met pensioen gaan.

