De bestuurder van deze personenwagen is vanmiddag met zijn voertuig ondersteboven in een goot geëindigd in Nickerie. Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 16.30u aan de Delhiweg.

Het is niet duidelijk hoe de man in de goot is geëindigd. Na het ongeval kon hij het voertuig veilig verlaten. De politie kwam ter plaatse en schakelde een bergingsbedrijf in.

De auto is zwaar beschadigd en waarschijnlijk total loss.