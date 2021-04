Speciale Surinaamse Paasei kalebassen van Sioriban Creations

Gallery De KuS (Design en Kunst uit Suriname) werkt nauw samen met verschillende Surinaamse leveranciers en voert daarmee projecten uit. Skratibasi is het laatste project dat ontwikkelt is door Tan Bun Skrati, de enige ambachtelijke cacao producent van Suriname.

Cacao groeit het liefste in een biodiverse omgeving. In de cacaotuinen staan dan ook o.a. banaan, mango, koffie, zuurzak, ramboetan en cassave. Uit de tuin in Paramaribo komen ook kalebassen. Voor Gallery De KuS worden deze kalebassen uitgehold. Diverse kunstenaars beschilderen de kalebassen. Matoekoe, Lloyd Strijder Design, Sioriban Creations en Tan Bun Skrati zelf.

Sioriban Creations heeft speciaal voor Gallery De KuS deze Paasei kalebassen beschilderd op de door hun zo kenmerkende manier, de speciale dot verftechniek. De Afrikaans tribalachtige patronen worden stip voor stip nu aan de buitenkant gezet. De tropische kalebassen worden omgetoverd tot design juweeltjes.

De makers van Sioriban Creations beschikken over engeltjes geduld als het gaat om het beschilderen van deze tropen bolsters. Met heel veel geduld en liefde worden deze gladde kalebassen gepolkadot tot magische paasei kalebassen. Met Sioriban Creations haal je het perfecte ‘Sranan Lobi’ gevoel in huis.

Vind de Skratibasi ‘paaseieren’ van Sioriban Creations hier in hun webshop.