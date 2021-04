Rovers doen alsof ze autopech hebben en beroven helpende bestuurder

Vier rovers, drie mannen en een vrouw, deden vrijdagavond in het district Brokopondo alsof zij autopech hadden. Op deze manier wisten zij een autobestuurder die was gestopt om te helpen, te beroven van SRD 46 duizend, USD 1780, een autosleutel en persoonlijke spullen.

Het slachtoffer reed in zijn wagen in de richting van de Afobakaweg. Op een gegeven moment zag hij een witte auto zonder kenteken langs de weg geparkeerd. Hij werd door een vrouw die naast de auto stond met vermoedelijk een baby in haar hand gestopt, terwijl drie mannen aan het voertuig bezig waren.

De autobestuurder dacht dat deze personen autopech hadden. Daarom stopte hij om hulp te bieden. Hij werd echter onder schot gehouden en beroofd van zijn geld en de overige spullen. De drie mannen en de vrouw reden na de beroving weg.

Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De rovers waren gewapend met jachtgeweren met afgezaagde loop. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek van deze zaak.