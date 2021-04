Regering waarschuwt weer voor fake Facebook accounts regeringsleden

De Surinaams regering heeft weer gewaarschuwd voor misleidende social mediaprofielen van regeringsleden. Het is namelijk gebleken dat er op social media, onder andere Facebook, mensen opereren die zich uitgeven als te zijn lid van de regering.

Op basis van misleidende verzinsels krijgen zij mensen zo ver om geldmiddelen beschikbaar te stellen voor diensten of zaken die de regering in ruil daarvoor zou kunnen doen. Recent is er een fake account van minister Ramdin gebruikt om nep informatie te verspreiden (onder).

De regering van de Republiek Suriname benadrukt dat er geen diensten worden verleend namens de regering aan mensen door aan de regering gelieerde social mediaprofielen.

De regering roept eenieder op om alle handelingen en transacties die gelinkt zijn aan de overheid, op de geëigende manier te doen, met inachtneming van de comptabele regelgeving en procedures.

De Surinaamse overheid zal nimmer via een social mediaprofiel van iemand het verzoek doen om financiën rechtstreeks op rekeningen van individuen te storten voor dienstverrichtingen.