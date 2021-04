Militair overleden in ziekenhuis na inname verdelgingsmiddel

Een 33-jarige militair in Suriname is vrijdag in het ziekenhuis overleden als gevolg van het innemen van een verdelgingsmiddel. Het is onbekend waarom hij het heeft ingenomen.

De man had in de avond van Holika verbranding het middel ingenomen. Zijn moeder vertelde dat de militair op die bewuste avond thuis met zijn neef alcohol aan het drinken was terwijl zij aan het slapen was.

Haar schoondochter maakte haar wakker en zei dat haar zoon een verdelgingsmiddel heeft ingenomen. Zij brachten hem meteen naar het ziekenhuis waar hij is komen te overlijden.