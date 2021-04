Man tijdens onderhandeling bestelling ATV met geweld beroofd

Een man is tijdens de onderhandeling voor het bestellen van een ATV, met geweld beroofd door een 51-jarige man met wie hij een afspraak had gemaakt. De verdachte is na twee maanden afgelopen zondag opgespoord en aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde deed op vrijdag 29 januari aangifte op het politiebureau Uitvlugt. Daarbij gaf hij aan de politie te kennen dat hij op die zelfde dag een afspraak had met de 51-jarige A.G. op een bekende locatie aan de Mr. J. Lachmonstraat.

Aldaar zouden zij onderhandelen voor een ATV, die de man voor hem in het binnenland zou bestellen. Bij de ontmoeting haalde A.G. plotseling een vuistvuurwapen te voorschijn en onder bedreiging moest de aangever een groot geldbedrag in euro welke hij bij zich had, aan de verdachte afstaan.

Na uitgewerkte informatie gelukte het de wetsdienaren van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de verdachte A.G. in het stadscentrum aan te houden, waarna hij werd overgedragen aan de Recherche van Paramaribo.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.