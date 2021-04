Man die machines en onderdelen verduisterde aangehouden

De 47-jarige S.J. is op woensdag 24 maart door leden van de Recherche van Regio West in Nieuw Nickerie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering van een aantal machines meldt het Korps Politie Suriname.

De aangever S.R. (40) deed op maandag 8 maart namens zijn vriend D. die in het buitenland vertoeft, aangifte van verduistering bij de politie van Wageningen tegen S.J. Volgens verklaring van de aangever stuurde zijn vriend D. vanuit het buitenland machines en machineonderdelen naar Suriname, met de bedoeling dat S.J. deze moest inklaren en vervolgens verkopen.

Na de verkoop moest S.J. het geld dan overmaken voor D. Daarnaast moest de aangever bepaalde machines met grote economische waarde in euro’s thuis ophalen bij de verdachte. Daarbij ontdekte S.R. dat van deze splinternieuwe en complete machines er onderdelen ontbraken.

Ook van de andere machines die de man moest verkopen, bleken er onderdelen te zijn weggehaald, waardoor S.R. aangifte deed bij de politie. De verdachte S.J. werd opgespoord en aangehouden. Hij gaf de politie te kennen dat hij de machines wel heeft ontvangen, maar dat hij geen onderdelen uit deze goederen heeft weggehaald.

Bij een ingesteld onderzoek in zijn woning, werden enkele van de machines in zijn huis aangetroffen en in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S.J. in verzekering gesteld meldt de politie.