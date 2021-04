Veiligheidsmaatregelen in Suriname komend Paasweekend aangescherpt

Het Paasweekend staat voor de deur en om te voorkomen dat er weer sprake is van drukte en misstanden zoals op Phagwadag bij WakaPasi en de Palmentuin, worden de veiligheidsmaatregelen in Suriname de komende dagen aangescherpt. In dit kader is bepaald dat:

Vrijdag 2 april en maandag 5 april gelijkgesteld worden met de zondag. Het uitgaansverbod op vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april is gesteld van 21:00u – 05:00u. Dit vanwege het feit dat vrijdag 2 en maandag 5 april zijn gelijkgesteld met de zondag.

Alle lokaties landelijk met een openbaar karakter mogen niet meer dan 50 bezoekers toelaten. Dit afhankelijk van de beschikbare capaciteit en met in achtneming van de social distance.

De lokaties WakaPasi en Palmentuin krijgen bewaking. Het Korps Politie Suriname (KPS) zal hierbij de ondersteuning krijgen van Defensie. De bestuursdienst van Paramaribo Noord-Oost zal ook in dit gebied haar controle uitoefen.

De politiecontrole in de buurten en in het verkeer wordt ook op gevoerd. Bij misstanden zal er niet geschroomd worden om alle ten dienste staande middelen aan te wenden en ook hard op te treden.

Het ministerie van Justitie en Politie doet een beroep op de samenleving om gehoor te geven aan de maatregelen van de regering, zodat wij gezamenlijk de verspreiding van het gevreesde virus kunnen tegengaan.

Deze week weed bekend dat de situatie op Curaçao alarmerend is.