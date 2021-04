Surinaamse regering hoopvol gestemd over gezondmaking SLM

De nieuwe leiding van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft donderdag, in het belang van de gezondmaking van het bedrijf, de huidige stand van zaken gepresenteerd aan de regering. “De presentatie die wij vandaag gegeven hebben is de basis van het herstelplan. Dit is waarmee alle medewerkers, de directie en lijnmanagers dagelijks mee werken”, zegt de nieuwbakken SLM-directeur Paul de Haan (foto).

Over hoe het bedrijf in Suriname gezond te maken, wenst de directeur op dit moment niet uit te wijden. Hij zegt dat in ieder geval president Chandrikapersad Santokhi hoopvol is gestemd nadat de presentatie aan hem is verzorgd.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat er operationele beleidsmatige zaken gepresenteerd zijn tijdens de sessie, om te zien welke richting er opgegaan zal worden met de SLM. Er is gesproken over uitdagingen en hoe daarop ingespeeld zal worden. Ook is aan de orde gekomen aanpassingen van het routenetwerk aan de hand van de huidige tijdsgeest, besparingen en verdienmogelijkheden.

De minister zegt dat de opdracht van de president is dat er wordt gewerkt aan de levensvatbaarheid van het bedrijf. “Er is een tijdsperiode bepaald waarbinnen duidelijke progressie binnen het traject verwacht wordt vanuit de regering. Er wordt daarbij betrokkenheid verwacht van alle stakeholders binnen het bedrijf en de samenleving.

“We hebben SLM een kans gegeven. Laten we met z’n allen onze neuzen in een richting laten wijzen. Het is een uitdagende periode, maar met dit plan zien we duidelijk welke richting we opgaan, met name het gezond maken van SLM met concrete acties zei Jubithana.