Drie politieambtenaren vast vanwege gemeenschap met vermiste tienermeisjes van 13 en 14

De Surinaamse politie heeft drie politieambtenaren en drie burgers in verzekering gesteld die ervan verdacht worden seksuele misdrijven te hebben gepleegd met twee tienermeisjes. Deze twee tienermeisjes van respectievelijk 13 en 14 jaar oud, waren als vermist opgegeven bij de politie meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat de twee meisjes door de burger R.B. (47) in huis waren genomen, waarna hij de meisjes tegen betaling, seks liet bedrijven met andere mannen. De ambtenaren van politie die in verzekering zijn gesteld behoren onder meer ook tot de klanten van R.B.

De verdachten zijn de burgers, R.B. (47), S.S. (23) en T.T. (20) en drie politieambtenaren G.B. (25), A.B. (22) en R.V. (42). Het is verwachtbaar dat meerdere personen in deze zaak zullen worden aangehouden. De afdeling Kapitale Delicten (KD) en Trafficking in Person (TIP) zijn belast met het onderzoek meldt de politie.