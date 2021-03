67-jarige man vast na aanranding 15-jarige dochter van zijn vriendin

De politie van het resort Centrum heeft in de avond van zaterdag 27 maart de 67-jarige vreemdeling B.V. op zijn woonadres aan de Henk Arronstraat aangehouden. De Surinaamse politie kreeg de melding dat er op bovengenoemde locatie een minderjarig meisje onzedelijk werd betast door deze man.

De politie was spoedig op de locatie en bij het zien van de wetsdienaren koos de verdachte het hazenpad. Hij sprong over een schutting om zijn vlucht voort te zetten. De wetsdienaren waren genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen om de man op andere gedachten te brengen. De verdachte staakte zijn vlucht en werd in de boeien geslagen.

Onderzoek wees uit dat de 67-jarige verdachte een relatie heeft met de moeder van het 15-jarig slachtoffer. Zowel de moeder, het kind als de verdachte wonen in het pand, waarbij B.V. beneden verblijft en de moeder en haar dochter in het bovenste gedeelte wonen. Op die bewuste avond was de internet verbinding heel slecht.

Hierdoor ging het 15-jarig meisje voor een betere internetverbinding via de binnentrap naar beneden waar zij met haar mobiel bezig was. Plotseling werd zij door de man vastgehouden en aan haar borsten betast. Ze rukte zich los en wendde zich tot haar moeder aan wie zij het gebeuren voorhield. De moeder geloofde het verhaal van haar dochter niet en schonk geen aandacht hieraan.

Later op die avond pleegde de 67-jarige man op een onbewaakt moment dezelfde handelingen weer met het 15-jarig kind. Het slachtoffer verzette zich hiertegen en nam de communicatie die op dat moment plaatsvond op met haar mobiele telefoon, waarna zij zich huilend terugtrok.

Toen de moeder haar dochter kort daarna huilend aantrof en vroeg wat haar scheelde, had het meisje de politie via het Command Center reeds ingeschakeld. De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is B.V. in verzekering gesteld meldt de politie.