25.000ste vaccinatie in Suriname is voor 72-jarige

De 72-jarige Mevrouw Grace Tjon A San–Ooft heeft woensdagmiddag de 25.000ste vaccinatie in Suriname toegediend gekregen. Mevrouw Tjon A San valt onder de prioriteitsgroep van 60-plussers die nu aan de beurt is om gevaccineerd te worden.

Directeur Rakesh Sukul overhandigde de seniorenburger een bos bloemen en een Libi Langa T-shirt. Volgens de directeur is mevrouw Tjon A San een voorbeeld voor heel veel andere senioren burgers die de noodzaak van vaccineren in ziet.

Suriname is nu al ruim een maand bezig met vaccineren. Minister Amar Ramadhin heeft aangegeven dat na de start op 23 februari het doel is om het aantal vaccinaties op te voeren naar 10.000 per week.

De volgende prioriteitsgroepen zijn nu aan de beurt:

• Alle 60-plussers (thuiswonend en in bejaarden- en verzorgingstehuizen)

• Alle 40-plussers met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten (dialysepatiënten), diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk.

• Alle zorgmedewerkers

Het Surinaamse ministerie is heel tevreden over het vaccinatie proces tot nu toe. Zij vaart wat het gebruik van het AstraZeneca vaccin betreft volledig op de aanbevelingen van gezaghebbende onderzoeks-en gezondheidsinstituten zoals de World Health Organization (WHO) en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast wordt het ministerie geadviseerd door de Technische Advies Commissie (TAC).

Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat een ieder die gevaccineerd wil worden zich eerst registreert op de website www.laatjevaccineren.sr

Als de online registratie niet lukt kan er gebeld worden naar het gratis nummer 178.