Sylvana Simons beëdigd als eerste zwarte vrouwelijke partijleider in Tweede Kamer

Vandaag zijn de nieuwe Nederlandse Tweede Kamerleden beëdigd. Daarbij heeft de partij BIJ1 geschiedenis geschreven. Sylvana Simons werd namelijk ook beëdigd en is nu officieel de eerste zwarte vrouwelijke partijleider in de Tweede Kamer.

De partij zegt daarover: “Dit is een historisch moment. Sylvana Simons brengt het BIJ1-geluid de Tweede Kamer in. Onze reis begon in 2016. We nemen nu de volgende grote stap naar een samenleving die werkt voor iedereen.“

De in Suriname geboren Sylvana is niet het enige Tweede Kamerlid met Surinaamse roots dat vandaag werd beëdigd. Ook onder andere Raoul Boucke (D66) en Don Ceder (Christenunie) hebben de eed afgelegd: