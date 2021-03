Nederlandse minister van Defensie voor overleg naar Suriname

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie (foto) gaat eind volgende week naar Suriname voor overleg over mogelijke samenwerking. Ze gaat op uitnodiging van de Surinaamse regering, meldt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie.

In het verleden hebben Nederlandse militairen in de Surinaamse jungle getraind. Daar zal vermoedelijk opnieuw over gesproken worden met haar collega, de Surinaamse minister van Defensie Krishna Mathoera.

Bijleveld is volgende week donderdag en vrijdag in Suriname. Daarvoor gaat ze ook naar Aruba.