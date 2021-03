Koppel maakt ruzie in pension; man aangehouden na aangifte vriendin

De verdachte R.D. is op dinsdagmorgen 23 maart door de politie van het bureau Munder op het terrein van een pension binnen het werk ressort opgespoord en aangehouden. De vriendin van R.D. deed aangifte tegen hem op het politiebureau Munder vanwege het feit dat hij haar had bedreigd en haar mobiele telefoon had vernield meldt het Korps Politie Suriname.

De aangeefster hield de politie voor dat zij en haar vriend ruzie kregen en vervolgens naar het pension gingen om zaken uit te praten. Tijdens het beslechten van de ruzie werd R.D. vermoedelijk boos en sloeg daarbij haar telefoon stuk. Op een bepaald moment hoorden de mensen van het pension de vrouw gillen en schakelden direct de politie in.

Bij aankomst van de wetsdienaren op de plek werden de amokmaker en zijn vriendin aangetroffen, waarna het koppel werd overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte R.D. heeft inmiddels zijn vriendin voor de telefoon vergoed, maar aangezien zijn vriendin de vorige week aangifte van bedreiging tegen hem deed op het politiebureau Geyersvlijt en op 23 maart wederom, werd hij op grond hiervan na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.