Bestuurder op leeftijd krijgt black-out en rijdt auto in goot

De bestuurder van deze auto, een man op leeftijd, reed dinsdagmiddag zijn voertuig in een goot langs de Helena Christinaweg in Suriname. Niemand raakte gewond bij het eenzijdig ongeval dat rond 15.00u plaatsvond.

De man reed over bovengenoemde weg richting de Indira Gandhiweg, toen het mis ging. Doordat hij een black-out kreeg raakte hij van de weg en reed enkele meters in de berm, waarna hij met het voertuig hangend in de goot eindigde.

De man kwam met de schrik vrij. Mede weggebruikers reageerden door aan te geven dat het veel erger had kunnen aflopen als hij bijvoorbeeld de andere kant was opgereden en er een tegenligger aankwam.

De politie heeft de zaak in onderzoek.