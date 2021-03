Zoekactie naar scholier die van Bosje brug sprong

Een leerling van de LTS 4 te Geyersvlijt, die afgelopen woensdag na school niet meer naar huis is gekomen, is vanaf de Bosje brug in de Suriname rivier gesprongen. Het gaat om Juandro ‘Joey’ Zaandaam, wiens familie al dagen op de rivier is in de hoop het lichaam van de jongen te vinden.

Juandro (foto) werd woensdagochtend om 08.00u op school afgezet door zijn vader. Hij meldde zijn vader dat hij vroeg van school zou zijn en naar huis zou lopen. Hij is echter nooit thuis gekomen. Zijn schooltas en telefoon werden aan de Van ’t Hogerhuystraat ter hoogte van Suroto gevonden meldde de familie zelf op Facebook.

Volgens een kennis van de familie zou hij woensdag van de brug zijn gesprongen. Dit zou ook vastgelegd zijn op beeld.

Waarom de Surinaamse scholier deze stap heeft genomen is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat hij gepest werd op school.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)