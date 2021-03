Aan de Welgedacht C-weg in Suriname is maandagavond een verkeersdode gevallen. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een voetganger die door een auto is aangereden ter hoogte van pandnummer 136.

De voetganger die in de omgeving woont, werd geschept door een auto die over de Welgedacht C-weg reed richting Magentakanaalweg. Hij was op slag dood.

Diverse eenheden van de politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek naar het verkeersongeval:

Foto (c) Ma Sha Anandbahadoer via Facebook