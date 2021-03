Nieuwssite SUN verzint interview met waarnemend korpschef Henry Seedorf

De Surinaamse nieuwssite SUN heeft vandaag een interview met waarnemend korpschef Henry Seedorf verzonnen. In dat interview zou Seedorf naar aanleiding van de drukte in de stad op Phagwa dag gezegd hebben ‘We moeten de politie niet de schuld geven‘. Seedorf heeft echter nooit met de nieuwssite gesproken bevestigd hij tegenover de redactie van Waterkant.

De fake uitspraak die SUN toebedeelde aan Seedorf, heeft heel wat stof doen opwaaien waarbij de waarnemend korpschef mikpunt werd van spot en vele vervelende opmerkingen gericht aan zijn adres kreeg.

In het stuk dat door SUN is aangepast stond ook nog “Gisteravond was er een enorme drukte in de binnenstad van Paramaribo in verband met de phagwaviering, ondanks de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de samenleving hadden opgeroepen om grote bijeenkomsten te vermijden. Waarnemend korpschef Henry Seedorf zegt dat de regering de enorme drukte had kunnen voorkomen door een verscherpte partiële lockdown aan te kondigen….“

De waarnemend korpschef zegt tegen onze redactie dat een collega hem wees op het gewraakte artikel. “Het kwam rauw op m’n dak want ik heb niemand te woord gestaan. Dit is ook niet de manier waarop ik zaken zou aangeven” zegt Seedorf. Hij maakte contact met de redactie van SUN, waarbij hem werd verteld dat er gesproken is met een andere Seedorf en wel van de brandweer.

De site gaf later op de dag zelf aan dat waarnemend korpschef Henry Seedorf niet de persoon is die geïnterviewd is. Er zou volgens SUN ‘een andere Seedorf geïnterviewd zijn‘ over hetzelfde onderwerp.

SUN heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor het ontstane ongerief, maar het leed was al geleden getuige de vele vervelende opmerkingen aan het adres van Seedorf en de politie, nadat het bericht massaal werd gedeeld: