Jongetje (4) belandt in ziekenhuis na inname palm

Een 4-jarige jongen in Suriname moest dinsdag door de politie naar de Spoedeisende Hulp worden gebracht. Hij heeft palm gedronken met als gevolg dat hij bewusteloos is geraakt.

De jongen was samen met zijn 9-jarige broer thuis. Hij maakte een van de kasten open en haalde twee flessen palm eruit. Hij schonk van beide een hoeveelheid in een kan die hij heeft gedronken.

Zijn broer trof hem in bewusteloze toestand aan en riep hulp van de buren in. Hun moeder was op dat moment aan het werk. De politie was ingeschakeld die de jongen heeft vervoerd voor medische behandeling.

De 4-jarige is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.