Dronken automobilist rijdt EBS stroompaal kapot

De bestuurder van deze auto heeft maandagavond een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aan de Sitalweg, kapot gereden. De man vertoonde daarbij symptomen van dronkenschap.

Het eenzijdig ongeval gebeurde rond 19.00u op bovengenoemde weg ter hoogte van pandnummer 92. De bestuurder reed met vrij hoge snelheid over de weg en zou de controle over het stuur hebben verloren.

Hij knalde tegen de paal, die vervolgen in tweeën brak. De man raakte niet gewond maar zijn voertuig was zwaar beschadigd. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.