Dader steekpartij viel vrouw van slachtoffer lastig tijdens borrelen

De man die afgelopen zondagavond 28 maart in het Surinaamse dorp Galibi om het leven kwam bij een steekpartij, is de 44-jarige Jerry Tapoko. Het slachtoffer zat even daarvoor nog te borrelen met de 36-jarige dader H.S. meldt het Korps Politie Suriname.

Het voorlopig onderzoek wees uit dat H.S. op een gegeven moment de vrouw van Jerry lastig viel, waardoor er een heftige woordenwisseling ontstond tussen de twee mannen. Omstanders kwamen ertussen en konden voor dat moment erger voorkomen.

Beide mannen vertrokken daarna richting hun woning. Maar onderweg naar huis begon de ruzie opnieuw en raakte het tweetal in een gevecht. Bij die gelegenheid haalde H.S. een scherp voorwerp tevoorschijn en bracht Jerry een steekverwonding toe in zijn linkerborst met voor hem het noodlottig gevolg.

Wetsdienaren van het politiebureau Albina deden na de melding van het Command Center de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst op de plek werd het slachtoffer Jerry Tapoko die geen teken van leven meer vertoonde aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Het ontzielde lichaam van Jerry is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het scherp voorwerp waarmee het slachtoffer de fatale steek toegebracht, is nog niet achterhaald. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak meldt de politie.

De dorpsbewoners raakten door dit incident met dodelijk afloop dusdanig verhit dat ze de verdachte aanvielen. Met zware letsels werd H.S. ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen en in verzekering gesteld:

De zwaar mishandelde verdachte H.S.