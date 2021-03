Criminelen stelen volle brandkast uit woning op spectaculaire wijze

Een ondernemer is vandaag in Paramaribo doelwit geworden van rovers. Drie criminelen maakten op spectaculaire wijze een brandkast inhoudende 20 duizend euro en USD 60 duizend buit. Ook namen zij sieraden met een waarde van USD 30 duizend en enkele flessen parfums weg.

De rovers die hun gezichten hadden bedekt met doeken en mondkapjes, gingen in het huis. Het is niet bekend of zij gewapend waren. Zij gingen via een openstaande schuifdeur van de benedenverdieping in de woning.

De criminelen maakten gebruik van de binnentrap om op de bovenverdieping te komen waar zij de dienstvrouw hebben overvallen. De dienstvrouw was samen met twee kinderen van drie en zeven jaar van de familie in de woning. De vrouw werd gekneveld. De rovers hebben de brandkast met kledingstukken en lakens vastgebonden en naar beneden gegooid.

De rovers laadde de brandkast in een gereedstaande wagen en vertrokken. De slachtoffers raakten niet gewond. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De gespecialiseerde eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.