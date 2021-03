Buren maken melding van rook uit woning: pot op vuur gelaten

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname met een pot die ze vanmorgen uit een woning aan de Salijoweg hebben gehaald, omdat die op het vuur gelaten was. Dit veroorzaakte rook in de woning, waarna de brandweer rond 09.20u werd ingeschakeld door buurtbewoners.

Toen de brandweer arriveerde bij de woning in een zijstraat van de Ramgoelamweg, constateerde ze dat er niemand thuis was. De brandweerlieden waren genoodzaakt om de deur te forceren. Eenmaal in de woning werd de oorzaak van de rook gevonden: een pot met inhoud die al enige tijd op het vuur stond.

De inhoud was inmiddels aan het branden. De brandweer was er op tijd bij en heeft erger kunnen voorkomen. Ook werden brandbare spullen zoals een gasbom uit de woning gehaald.