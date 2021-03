Broer slaat arm zus met bijl kapot na ruzie over gestolen SRD 20

De Surinaamse politie heeft op dinsdagavond 23 maart de verdachte D.V. alias ‘Toen Toen’ opgespoord en aangehouden. Deze man sloeg de arm van zijn zus S.V. met een bijl kapot na een ruzie over een door hem gestolen bedrag van SRD 20, meldt het Korps Politie Suriname.

De 32-jarige aangeefster S.V. deed op zaterdag 19 september van het vorig jaar aangifte tegen de verdachte D.V. op het politiebureau Latour. Volgens verklaring van de aangeefster stuurde zij haar zoontje naar de winkel met een SRD 20 om brood te kopen. Toen de verdachte D.V. de jongen zag, trok hij het geld uit zijn hand en ging met de SRD 20 er vandoor.

Toen haar jongere broer D.V. thuiskwam, vroeg S.V. hem om rekenschap. Dit viel niet in goede aarde viel bij hem, waardoor haar hij een bijl pakte en de arm van zijn zus daarmee kapot sloeg. Na het gepleegde feit maakte D.V. zich uit de voeten en wist enige tijd uit handen van de politie te blijven. De aangeefster is door deze mishandeling deels verlamd geraakt.

Na uitgewerkte informatie door de Recherche van Regio Midden aan wie de zaak is overgedragen, kwam D.V. in beeld. Leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben hem vorige week dinsdag op de kruising van de Martin Luther King- en de Industrieweg Zuid in een taxi gesignaleerd en aangehouden.

Bij de aanhouding verzette D.V. zich hevig, maar met vereende krachten gelukte het de wetsdienaren hem in de boeien te slaan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is D.V. in verzekering gesteld meldt de politie.