61-jarige voetganger geschept tijdens inhaalmanoeuvre

De voetganger die maandagavond doodgereden is aan de Welgedacht C-weg in Suriname, is de 61-jarige R. Khoeddie. Het slachtoffer werd aangereden door een auto die bestuurd werd door de 22-jarige B.S. De automobilist was op dat moment bezig met een inhaalmanoeuvre.

Het voertuig reed over voormelde weg, komende vanuit de Indira Ghandiweg en gaande in de richting van de Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnummer 136 maakte de bestuurder een inhaalmanoeuvre en schepte daarbij de voetganger.

Het voertuig werd ter hoogte van de Parweshweg aangetroffen. Het betreft een grijze Toyota Verossa. De auto vertoonde aanzienlijke schade aan de rechter voorzijde en de voorruit (foto). Het voertuig werd gesleept naar de berging van een sleepbedrijf.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.