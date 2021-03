Ook vp en ABOP wensen Surinaamse gemeenschap Subh Holi

In navolging van de president hebben de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk en zijn partij de ABOP de gemeenschap vandaag ook de gelukwensen overgebracht in verband met het Holi (Phagwa) feest. Holi wordt vandaag gevierd en is een nationale vrije dag in Suriname. Brunswijk zegt daarover: “Aan al onze Surinaamse broeders en zusters een Subh Holi. Moge God je alle kleuren van het leven schenken, kleuren van vreugde, kleuren van geluk, kleuren van vriendschap, kleuren van liefde en alle andere kleuren waar u uw leven mee wilt schilderen.“

Zijn partij de ABOP zei daarover:

Het goede gaat overwinnen. Holi is het nieuwjaarsfeest van de Hindoes, het festival van liefde, vrolijkheid en de overwinning van het goede op het kwade. Een van de manieren waarop Holi wordt gevierd, is om elkaar met gekleurd poeder -of vloeistof te besprenkelen. Waardoor huidskleuren worden bedekt, iedereen er hetzelfde uit begint te zien en het verschil in huidskleur niet meer te merken is.

De gedachte dat mensen met uiteenlopende huidskleuren onderverdeeld zijn in rassen is een misconceptie, een fabel, een mythe. Rassendiscriminatie en rassenhaat is lelijk, onwetenschappelijk, onmenselijk en destructief voor de eenheidswording van een natiestaat.

Genetisch gezien bestaat er geen fundamenteel verschil tussen mensen met verschillende huidskleuren. Er bestaat geen fundamenteel genetisch verschil tussen een afstammeling van iemand afkomstig uit India, iemand geboren in Afrika, Azië en Europa. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen ongeacht bevolkingsgroep niet in rassen onderverdeeld kunnen worden.

De wereld kent geen Negroïde, Aziatisch of Angelsaksen ras, maar wordt alleen bewoond door leden van het Menselijk ras. Dit feit en geen sociologische constructie, is de fundamentele gedachte die moet leiden tot verandering van attitudes en algemene opvattingen, waardoor wij onze denkwijze en uiteindelijk ons gedrag gaan veranderen. Zodat wij beter met elkaar omgaan, hoewel onze huidskleur van elkaar verschilt.

Afgezien van het feit dat verschillende bevolkingsgroepen in ons land wonen en werken, behoren wij allemaal tot hetzelfde Surinaams volk. Surinamers zijn broeders en zusters die een gemeenschappelijke cultuur delen. Welke uit verschillende delen bestaat en waarvan geen enkel cultuur weg te denken is. Wij hopen dat dit bij deze Holi viering, rekening houdend met de COVID-richtlijnen, tot uiting komt.

Het Holi festival verwelkomt een nieuw begin. Hoewel niemand terug kan gaan en een geheel nieuwe start kan maken, kan iedereen vanaf nu starten om verbetering en vernieuwing te brengen. Het goede pad is meestal niet makkelijk, maar de Phagwa boodschap is dat het goede altijd wint van het kwade.

De ABOP wenst de gehele samenleving, Subh Holi.