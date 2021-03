TV: Feestelijke Holi special vanuit Dew Mandir in Den Haag

In verband met het Holi Phagwa feest is er vanmiddag, zondag 28 maart om 17.45u, op de Nederlandse TV een speciaal programma op NPO 2 en wel een feestelijke special vanuit de Dew Mandir in Den Haag.

Holi is een van de belangrijkste Hindoeistische feestdagen. Op zondag 28 en maandag 29 maart 2021 vieren miljoenen hindoes wereldwijd het Holi-feest. In Nederland komen normaliter tienduizenden mensen samen, met als climax het elkaar bestrooien met gekleurd poeder. Door de coronacrisis zijn feesten en samenkomen in grote groepen niet mogelijk. Daarom zendt de NTR een speciale uitzending uit vanuit de Dew Mandir (tempel) in Den Haag.



Voor Hindoes staat Holi voor een nieuw begin en is het hun Nieuwjaarsfeest. Daarnaast staat Holi symbool voor de overwinning van het Goede op het Kwade maar ook voor gelijkwaardigheid. Presentator Narsingh Balwantsingh praat met drie gasten in wiens leven een van deze betekenissen van Holi een belangrijke rol speelt. De gesprekken worden afgewisseld door muzikale optredens van respectievelijk Lucky Singh, Ashvita Bisai en Natraj.

Succesvolle chefkok Soenil Bahadoer moest zijn 2-sterrenrestaurant De Lindenhof sluiten vanwege de coronacrisis. Sindsdien trek Soenil met een foodtruck door het land om de recepten van zijn moeder aan de man te brengen. Een ‘Nieuw Begin’ dus, een van de betekenissen van Holi.

Op de avond voor Holi wordt Holika verbrand, de heks die het kwade symboliseert. Tijdens die ceremonie loopt iedereen rond het vuur en roept verwensingen aan het kwaad. Janet Ramesar ondervond dat kwade aan den lijve als gedupeerde van de toeslagenaffaire. Door alle ellende, die 10 jaar geleden begon, verloor ze alles wat haar dierbaar was.

Tenslotte praat Narsingh met Sabiet Balwant-gir over de derde betekenis van Holi. Sabiet zet zich al 15 jaar belangeloos in voor de VoedselbankPlus. Ze beschouwt zichzelf als een bewogen Hindoe. Het principe van gelijkwaardigheid is een belangrijk motief voor haar.